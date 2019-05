Gräfenhardt in Spich

TROISDORF. Die Feuerwehr ist am Montagabend zu einem Einsatz nach Troisdorf-Spich ausgerückt. In der Straße "Gräfenhardt" ist aus ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Garage ausgebrochen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.05.2019

Zu einem Gebäudebrand in der Straße "Gräfenhardt" wurde am Montag um kurz vor 21.30 Uhr die Troisdorfer Feuerwehr alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Brand, der aus ungeklärter Ursache in der Garage eines Hauses auf das erste Obergeschoss des Hauses übergegriffen hatte. Die Garage befindet sich mit im Haus und ist kein Anbau.

Die Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig retten. Die Feuerwehr bekämpft die Flammen unter anderem von einer Drehleiter aus.

Weitere Berichterstattung folgt.