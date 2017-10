Polizei bittet um Hinweise

Troisdorf. Ein "Fassadenkletterer" ist in Troisdorf über Balkone in Wohnungen eingebrochen. Beim zweiten Einbruchsversuch wurde er allerdings von einem Bewohner ertappt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.10.2017

In der Zeit zwischen 16.15 und 23.15 Uhr ist eine Familie am Freitagabend in der Tizianstraße in Troisdorf das Opfer eines Fassadenkletterers geworden. Laut Polizeiangaben war der Mann vermutlich zu dieser Zeit über den Balkon des Reihenhauses im ersten Obergeschoss geklettert. Dort brach er die Balkontür auf und stahl einen Schlüsselbund sowie einen kleineren Geldbetrag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ingesamt richtete der Dieb einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an.

Ein ähnliches Vorgehen vermutet die Polizei bei einem Vorfall am Troisdorfer Kirchweg gegen 20.45 Uhr am gleichen Tag. Der Bewohner, der in seinem unbeleuchteten Wohnzimmer saß, konnte beobachten, wie ein Mann über den Balkon kletterte und sich an der Balkontür zu schaffen machte. Als der mutmaßliche Einbrecher den Mann im Zimmer bemerkte, sprang er vom Balkon in den Garten des Mehrfamilienhauses und rannte davon.

Laut der Beschreibung des Zeugen war der Mann dunkel gekleidet und von einer schlanken Statur. Die Troisdorfer Polizei bittet nun um Hinweise zu dem "Fassadenkletterer" unter der Telefonnummer 02241-541 3221.

Präventionsstelle Rhein-Sieg informiert zu Einbruchsschutz

Die Polizei ermittelt nach einem weiteren Einbruch am vergangenen Freitag. Zwischen 10.00 und 21.45 Uhr brachen Unbekannte in Troisdorf-Bergheim in ein Haus in der Christine-Siegberg-Straße ein. Dabei brachen sie das Fenster eines Gäste-WCs ein und stiegen so in die Wohnung. Sie schlossen das Fenster, das zur Straße hinaus lag, wieder und durchsuchten die Wohnung nach Diebesgut. Dabei nahmen sie Bargeld und Schmuck in noch unbekanntem Wert an sich. Durch die Terrassentür verließen die Einbrecher das Haus wieder und entkamen unerkannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 250 Euro.

Wer Angaben zu dem Einbruch oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Troisdorf unter der Telefonnummer 02241-541 3221 zu melden. Die Präventionsstelle Rhein-Sieg informiert außerdem über das Thema "technischen Einbruchsschutz" und gibt Informationen und Termine unter 02441- 541 4777.