Seniorin betrogen

Troisdorf. Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro hat ein falscher Polizist am Freitagabend von einer Seniorin in Troisdorf erbeutet. Bereits am Donnerstag gab es ähnliche Fälle.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.05.2018

In Troisdorf hat erneut ein falscher Polizist zugeschlagen. Nachdem der Betrüger am Donnerstagabend bereits bei einer 82-Jährigen Erfolg hatte, ist am Freitagabend eine 75-Jährige betrogen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Anrufer gegen 20.40 Uhr bei der Frau als "Herr Lorenz" von der Polizei ausgegeben. Er meldete sich mit der Telefonnummer 02241/110 bei ihr unter dem Vorwand, dass sie ein potentielles Einbruchsopfer sei und die Polizei daher ihre Wertsachen schützen wolle.

Dazu händigte sie dem noch unbekannten Täter Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro aus. Ihr wurde mitgeteilt, dass sie die Wertsachen später zurückbekomme. Als dies nicht geschah, schaltete die Seniorin die Polizei ein. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Bereits am Donnerstagabend erhielt die Polizei 18 Meldungen einer solchen Betrugsmasche aus dem gesamten Troisdorfer Stadtgebiet. Immer versuchte es der Anrufer mit der selben Masche.

Die Polizei rät nach diesen Fällen noch einmal zu besonderer Vorsicht. Bei Rufnummern der Polizei (110), gegebenenfalls mit einer Vorwahl, handelt es sich nicht um einen Anruf der Polizei. Rufen die echten Beamten an, erscheine nie die 110 im Display. Gibt sich der Anrufer als Polizist aus, sollten sich Angerufene den Namen geben lassen. Unbekannten Anrufern sollten keine Auskünfte über das eigene Vermögen oder andere sensible Daten gegeben werden. Auch sollten unbekannten Personen nie die Tür geöffnet werden oder ihnen Geld oder Wertsachen übergeben werden. Opfer einer solchen Masche sollten sich in jedem Fall an die Polizei wenden.