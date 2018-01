Polizei fahndet nach Tätern

Troisdorf. Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagvormittag in Troisdorf überfallen und mit einem Messer bedroht worden. Die Polizei fahndet nun nach den drei Tätern und sucht mögliche Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.01.2018

Drei bislang unbekannte Täter haben am Dienstagvormittag einen 26-jährigen Troisdorfer überfallen und mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Troisdorfer gegen 11.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Grabenstraße unterwegs, als er von den drei Männern in Höhe der Uhlandstraße angehalten wurde. Einer der Täter zog ein Butterflymesser und hielt es dem 26-Jährigen wortlos vor die Brust.

Der zweite Täter hielt den Arm des Mannes fest, der dritte Täter zog ihm das Portemonnaie aus der Gesäßtasche. Anschließend flüchteten die drei Männer mit der Beute zu Fuß in Richtung des Krankenhauses Sieglar. In der Geldbörse befand sich laut Polizei neben den persönlichen Dokumenten des 26-Jährigen auch ein kleiner dreistelliger Geldbetrag.

Der 26-Jährige beschrieb die drei Täter wie folgt:

Der Täter mit dem Messer ist etwa 30 Jahre alt, schlank und etwa 1,80 Meter groß. Er trägt einen Vollbart und hat dunkle, gelockte Haare. Bekleidet war er mit einem Jogginganzug der Marke "Nike" mit dem Auftruck des Fußballclubs Paris Saint Germain.

Der zweite Täter ist etwa 25 Jahre alt, schlank und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Bekleidet war er mit einer weißen Jogginghose und einer braunen Jacke.

Der dritte Gesuchte ist etwa 1,75 Meter groß und war glattrasiert. Er war bekleidet mit einer dunklen Nike-Jogginghose und einer schwarzen Mütze.

Alle Täter hatten laut Opfer ein nordafrikanisches Erscheinungsbild.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich unter 02241/5413221 zu melden.