Polizei bittet um Hinweise

TROISDORF. Unbekannte haben am Wachtelweg in Troisdorf mehrere Fahrräder sowie ein Motorrad gestohlen. Besonders schwer hatten es die Diebe allerdings nicht.

Von Monika Wimmeroth-Heppner, 19.07.2018

Besonders schwer hatten es Diebe nicht, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Fahrräder sowie ein Motorrad aus dem Garten eines Hauses am Wachtelweg in Troisdorf stahlen: Der ist von außen offen zugänglich. Am Dienstagabend hatte der 17-jährige Besitzer des Motorrades noch bis etwa 22 Uhr an seiner Maschine geschraubt. Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr bemerkte die Mutter, dass das Krad sowie die Fahrräder ihres Sohnes, Ehemannes und auch ihr eigenes nicht mehr im Garten standen.

Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um ein schwarzes Leichtkraftrad der Marke Yamaha mit gelben Leichtmetallfelgen und dem Kennzeichen SU-XF. . . , ein weiß-rosafarbenes Pedelec und ein schwarzes sowie ein blaues Herrenfahrrad. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/5413221 entgegen.