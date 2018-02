Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Troisdorf. Auf der schneeglatten L332n hat am Dienstagabend eine Frau die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Ihr Kleinwagen überschlug sich.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.02.2018

Auf schneeglatter Fahrbahn hat sich am Dienstagabend eine Fahranfängerin mit ihrem Wagen auf der Ortsumgehung L332n in Troisdorf überschlagen. Die Frau war gegen 23.40 Uhr in Richtung Niederkassel-Mondorf unterwegs, als sie in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern geriet und nach rechts in die Böschung abkam. Der Kleinwagen überschlug sich daraufhin und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Die Fahrerin blieb dem ersten Anschein nach unverletzt, wurde vorsorglich jedoch zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr richtete den Unfallwagen wieder ein, der Unfallwagen wurde geborgen und abgeschleppt.

Die Ortsumgehung L332n von Sieglar nach Eschmar wurde erst im vergangenen August eröffnet und für den Verkehr freigegeben.