Bus und Autos prallen zusammen

Troisdorf. Bei einem Unfall auf der A59 mit zwei Autos und einem Bus sind am Dienstagvormittag fünf Personen verletzt worden. Die Autobahn wurde in Höhe Troisdorf in Richtung Königswinter gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.02.2019

Auf der Autobahn 59 zwischen Spich und Troisdorf sind am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen. An dem Unfall, der sich rund 200 Meter vor der Ausfahrt Troisdorf in Richtung Königswinter ereignet hat, waren zwei Autos, ein Lastwagen sowie ein Bus, in dem jedoch keine Fahrgäste saßen, beteiligt.

Ersten Informationen der Einsatzkräfte vor Ort zufolge hatte der Busfahrer ein Stauende übersehen und fuhr auf ein Handwerkerfahrzeug auf, in dem eine Frau saß. Durch den Aufprall wurde ihr Auto auf einen weiteren Kleinwagen aufgeschoben, der mit einer vierköpfigen Familie besetzt war. Der Kleinwagen wurde im Anschluss noch leicht auf einen Lastwagen geschoben.

Während der Busfahrer unverletzt blieb, wurden die Frau und die Familienmitglieder bei dem Unfall verletzt und in Krankenhäuser gefahren. Sie sollen jedoch nicht schwer verletzt worden sein.

Die Autobahn wurde in Richtung Süden zeitweise komplett gesperrt, im Anschluss leitete die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Weitere Berichterstattung folgt...