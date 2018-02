Süßer Facebookpost

Troisdorf. Mit einem süßen Facebook-Post sucht ein buntes Stofftierpferd in Troisdorf nach seinem Besitzer. Seit mehreren Wochen sitzt das Tier bereits wartend an der Kasse eines Marktes.

Von Alexander Hertel, 06.02.2018

Ein bisschen einsam ist das bunte Spieluhrenpferd schon. Seit rund zwei bis drei Wochen sitzt das Plüschtier an der Kasse in der Spielwarenabteilung von Müller in Troisdorf, von seinem Besitzer fehlt jedoch jede Spur. Mit einem Facebook-Post begibt sich das fröhlich dreinblickende Tier nun auf die Suche. "Es ist sehr aufregend und die Leute, die hier arbeiten sind sehr nett, aber so langsam vermisse ich doch schon sehr meinen Besitzer", schreibt das rot-weiß-karierte Ross mit den vier unterschiedlich farbenen Beinen.

Inga Wagner hat den Post in der Gruppe "Du kommst aus Troisdorf wenn..." abgesetzt, sozusagen im Namen des Tieres. Die Idee sei ihr "ganz spontan" gekommen, sagt die Mitarbeiterin gegenüber dem GA. Kinder hätten die Fantasie, dass ihre Stofftiere leben, begründet sie den Schritt, den Post aus der Sicht des Tieres abzusetzen.

Auch wenn das Tier tagtäglich verschiedenen Menschen beim Einkaufen begegnet, sehne es sich nach dem "gemeinsamen Kuscheln" mit seinem Besitzer. Am Schluss richtet das Pferdchen noch einen Appell an die Facebook-Gemeinde: "Bitte helft mir, wieder nach Hause zu kommen."

Den Troisdorfern scheint das Schicksal des bunten Stofftieres ein ernstes Anliegen, hundertfach kommen sie der Bitte nach. Mehr als 175 mal wurde der Beitrag nach einem Tag bereits geteilt, damit der Wunsch des Pferdes doch noch in Erfüllung geht.

Eine Idee, wem die Spieluhr gehören könnte, habe Wagner allerdings noch nicht. Rückmeldung zum möglichen Besitzer habe sie bislang ebenfalls noch nicht bekommen. So bleibt allein die Hoffnung, dass der Besitzer doch noch mal zurückkehrt und das Pferd aus seiner Einsamkeit befreit.