Polizeieinsatz am Dienstagabend

Trosidorf. Polizei und Rettungsdienst waren am Dienstagabend an einer Flüchtlingsunterkunft in Troisdorf im Einsatz. Bei einem Streit zwischen zwei Anwohnern wurde eine Person verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.11.2017

Die Polizei ist am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr in die Meintnerstraße in Troisdorf ausgerückt. Dort soll es einen Streit zwischen zwei Bewohnern der dortigen Flüchtlingsunterkunft gegeben haben, in dessen Verlauf eine Person verletzt wurde. Das teilte die Polizei auf GA-Anfrage mit.

Nähere Angaben zu den Beteiligten, zur Schwere der Verletzung und zu den Hintergründen gibt es bislang noch nicht.

