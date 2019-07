Nächtlicher Diebstahl

TROISDORF. Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in Troisdorf in ein Haus eingebrochen und haben einen Audi R8 im Wert von 60.000 Euro gestohlen. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrzeug und den Tätern.

Von Laura Hessler, 25.07.2019

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte durch die Kellertür in ein Haus an der Bergheimer Straße in Troisdorf-Eschmar eingebrochen. Die Täter stahlen laut Polizei die Schlüssel eines Audi R8, der in der Zufahrt des Hauses stand, und fuhren mit dem Wagen davon. Die Bewohner bemerkten den Diebstahl am nächsten Morgen gegen 07.30 Uhr.

Die Polizei fahndet nach dem Fahrzeug im Wert von 60.000 Euro. Der weiße Audi hat schwarze ATB-Aufkleber auf den Schwellen und einen roten ATB-Kleber am Kühlergrill. Hinweise werden unter der Rufnummer 02241/5413221 entgegen genommen.