Täter im Hausflur überrascht

Eine Frau in Troisdorf wurde von Einbrechern in ihrem Bad eingesperrt.

Troisdorf. Eine 54-jährige Frau aus Troisdorf wurde in ihrem Badezimmer eingesperrt, nachdem sie Einbrecher in ihrem Hausflur überraschte. Nun sucht die Polizei nach den Tätern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.01.2018

Eine 54-Jährige Troisdorferin hat am Montag Einbrecher in ihrem Hausflur überrascht und ist daraufhin in ihrem Badezimmer eingesperrt worden. Als die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Moselstraße gegen 11.15 Uhr von einem Einkauf zurückkehrte, stieß einer von zwei Tätern die Frau in ihr Badezimmer und verriegelte die Tür von außen.

Anschließend flüchteten die beiden Einbrecher aus dem Haus. Die 54-Jährige kletterte aus dem Badezimmerfenster ins Freie und alarmierte die Polizei. Das Einbruchsopfer beschrieb die Täter als 20 bis 30 Jahre alte Männer mit südländischem Erscheinungsbild. Beide trugen Kapuzenpullover und waren maskiert. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241-5413221 entgegen.