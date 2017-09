Auf frischer Tat ertappt

Troisdorf. Ein Einbrecher drang durch eine offene Balkontüre in eine Wohnung in Troisdorf ein. Die Bewohnerin saß im Nebenraum mit einer Bekannten am Frühstückstisch und bemerkte den Eindringling rechtzeitig.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.09.2017

Ein gemütliches Frühstück nahm für eine Bewohnerin eines Hauses "Im Grund" in Troisdorf und ihre Bekannte am Dienstagmorgen eine unerwartete Wendung. Laut Angabe der Polizei stieg gegen 9.45 Uhr ein Mann auf ihren Balkon und drang durch die Balkontür ein, die zum Lüften geöffnet war. Zu dem Zeitpunkt saß die Bewohnerin mit ihrer Bekannten nebenan am Frühstückstisch.

Durch die ungewöhnlichen Geräusche wurde die fast 80-jährige Anwohnerin aufmerksam und betrat das Wohnzimmer. Bei ihrem Anblick floh der Einbrecher sofort nach draußen. Er sprang vom Balkon und lief in Richtung Kirchstraße davon. Gestohlen hatte er offensichtlich nichts.

Der Unbekannte ist circa 35 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Laut Zeugenangabe hat der Mann eine schlanke, athletische Figur und aschblonde bis graue Haare, die zum Tatzeitpunkt hochgegelt waren. Sein Erscheinungsbild war ungepflegt. Er trug eine graue Kapuzenjacke, eine blaue Jeanshose und Turnschuhe. Seine schwarzen Handschuhe hatte er auf der Flucht verloren. Sie wurden von der Polizei zur Spurensicherung sichergestellt.

Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen machen kann, möge sich bei der Polizei in Troisdorf melden, unter der Telefonnummer 02241/541-3221.