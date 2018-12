Troisdorf. Nach einem Einbruch in Troisdorf haben die Täter neben Schmuck und Parfum auch das Auto des Mieters gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.12.2018

Unschöne Weihnachtsüberraschung in Troisdorf: Nach einem Einbruch in eine Wohnung haben die noch unbekannten Täter neben Schmuck und Parfum auch einen zehn Jahre alten Mercedes mitgenommen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, stellte der Mieter der Wohnung an der Sieglarer Straße den Einbruch fest, nachdem er in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.30 Uhr zurück in die Wohnung kam. Demnach ereignete sich die Tat zwischen Dienstagnachmittag und der Nacht.

Bei dem gestohlenen Wagen handelt es sich um einen Mercedes C320 in grau, das Kennzeichen trägt die Kennung "BM". Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge, Personen oder den gestohlenen Mercedes gesehen haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02241/5410 entgegen.