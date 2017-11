Troisdorf. Am Freitagnachmittag sind Einbrecher durch die Terrassentür einer Doppelhaushälfte in Troisdorf eingestiegen. Um ihre Spuren zu vernichten, überfluteten sie anschließend das Haus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.11.2017

Gleich zwei Ereignisse hatten die Bewohner einer Doppelhaushälfte "Im Schonsfeld" in Troisdorf am Freitagabend zu verarbeiten. Nach Angabe der Polizei stiegen Einbrecher gegen 18.30 Uhr durch die Terrassentür in das Haus ein, entwendeten zwei Tabletcomputer im Wert von mehreren hundert Euro und rissen den Fernseher aus der Wand. Den Fernseher ließen sie allerdings im Garten stehen.

Um nicht überführt zu werden, drehten sie während ihres Raubzuges das Wasser im Gäste-WC auf, in der Hoffnung dadurch ihre Spuren beseitigen zu können. Zuvor hatte sich einer der Einbrecher beim Einschlagen der Scheibe an der Tür verletzt und fing stark an, an der Hand zu bluten. Das Blut begann auf den Boden zu tropfen, und daraufhin drehten die Täter vermutlich das Wasser auf.

Als die Bewohner nach Hause kamen, stand bereits im Keller und im Erdgeschoss das Wasser. Der Sachschaden beläuft sich auf eine fünfstellige Summe.

Vermutlich flohen die Täter über die Biggeseestraße. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder dem blutenden Einbrecher geben können.

Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02251-5413221.