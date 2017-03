Sport in Troisdorfer Park

Troisdorf. Die Stadt Troisdorf weiht einen Bewegungspark mit fünf Outdoor-Geräten in Friedrich-Wilhelms-Hütte ein. Der Turnverein übernimmt die Patenschaft.

Von Marie-Theres Demmer, 19.03.2017

Die Stadt Troisdorf hat im Stadtteilpark Friedrich-Wilhelms-Hütte einen Bewegungspark mit fünf Outdoor-Fitnessgeräten eröffnet. Bürgermeister Klaus-Werner Jablonski hat den Park am Freitag für Sportler freigegeben. Das Angebot richtet sich an Jung und Alt, jedoch sollen vor allem Senioren motiviert werden, sich fit zu halten.

Auf fünf Fitnessgeräten kann der gesamte Körper trainiert werden: Der Rückenstrecker und der Armzug bieten Kraftübungen für Rücken, Bauch und Arme, Slackline und die Balancierstrecke stellen die Balance auf die Probe, und auf dem Buchstabenfeld sprinten die Sportler von Buchstabe zu Buchstabe, um ihre Ausdauer und Koordination zu trainieren. Die richtige Ausführung der Übungen in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen finden die Sportler auf Tafeln neben den Geräten. „Der Park bietet eine breite Palette an leichten und anspruchsvollen Übungen. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei“, sagte die Vorsitzende des Troisdorfer Turnvereins, Ulrike Tüttenberg. Der Verein übernimmt die Patenschaft für den Bewegungspark und hat die Sportgeräte mit ausgesucht. Künftig will der Sportverein vermehrt Kurse im Freien anbieten: Jeden Mittwochvormittag von 9 bis 10 Uhr gibt es bereits einen Outdoor-Kursus an den neuen Geräten im Stadtteilpark. Nach den Osterferien soll ein Nordic-Walking-Kursus mit Übungen im Bewegungspark dazukommen.

Die Anwohnerin Charlotte Schneid freut sich über das neue Sportangebot: „Ich habe eine Gruppe Sportler an den Geräten gesehen und hatte direkt Lust mitzuturnen.“ Die 71-Jährige hat die Absicht, in Zukunft öfter herzukommen, um vor allen Dingen ihren Rücken zu trainieren. Die Trainerin des Sportvereins Daniela Ritter hat die Sportgeräte bereits im Vorfeld ausprobiert und ist begeistert. „Die Geräte sind sehr effektiv und trainieren den ganzen Körper. Im Sommer werde ich mit meiner Sportgruppe raus aus der Turnhalle und in den Outdoor-Park gehen“, so die 43-Jährige.

Der Turnverein und die Stadt planen, den Park in Zukunft auszubauen und weitere Fitnessgeräte anzuschaffen.

Nähere Informationen zu den Sportangeboten im Bewegungspark beantwortet der Turnverein Troisdorf unter 0 22 41/7 09 89.