Essen auf dem Herd vergessen

Troisdorf. Bei einem Wohnungsbrand in Troisdorf ist ein älteres Ehepaar verletzt worden. Die beiden hatten nach ersten Erkenntnissen den Herd angelassen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.01.2018

Mit Rauchvergiftung ist am späten Dienstagabend ein älteres Ehepaar aus Troisdorf in ein Krankenhaus eingeliefert worden. In ihrer Wohnung in der Gneisenaustraße hatte das Paar nach Angaben der Feuerwehr Essen auf den Herd gestellt und die Herdplatte angelassen, bevor sich die beiden schlafen legten.

Die Wohnung war zwischenzeitlich stark verraucht und die Rauchmelder hatten angeschlagen. Ein Nachbar aus dem gegenüberliegenden Haus hatte die Feuerwehr alarmiert.

Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Die Wohnung wurde mit einem Druckluftventilator gelüftet.