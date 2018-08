Fahrzeug übersehen

Troisdorf. Zwei Fahrzeuge sind am Samstagmittag auf dem Willy-Brand-Ring in Troisdorf kollidiert. Ein 64-Jähriger und seine Beifahrerin mussten nach dem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.08.2018

Bei einem Verkehrsunfall in Troisdorf sind am Samstagmittag gegen 14.40 Uhr drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 61-Jähriger aus Bad Kreuznach mit seiner 36-jährigen Beifahrerin auf dem Willy-Brand-Ring in Richtung Troisdorf, als er nach links in die Straße "Am Bergeracker" abbiegen wollte. Dabei übersah er das entgegenkommende Fahrzeug eines 64-Jährigen aus Bannberscheid, woraufhin es zum Unfall kam.

Der 61-Jährige und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt abtransportiert. Der 64-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Nach der Kollision musste die Unfallstelle teilweise gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.