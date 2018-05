Unfall bei Baumtransport

Troisdorf. Eine Maitour in Troisdorf-Bergheim endete in der Nacht mit einem Unfall. Bei einem Abbiegevorgang stürzten drei Personen von der Ladefläche eines Lastwagens.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.05.2018

Bei einem Unfall auf einer Maitour in Troisdorf-Bergheim sind in der Nacht zu Dienstag drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Drei junge Männer stürzten von der Ladefläche eines Lastwagens. Gegen 1.40 Uhr fuhr ein 22-Jähriger aus Troisdorf mit seinem Lkw mit einem Planenaufbau die Silberberger Straße entlang, auf der Ladefläche befanden sich rund 20 Personen.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer nach links in die Oberstraße abbiegen. Durch den Abbiegevorgang wurden einige Personen auf der Ladefläche nach rechts gegen die Holzplanken des Aufbaus gedrückt. Da diese jedoch durchbrachen, stürzten drei Personen auf die Straße. Eine Person wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in die Bonner Uniklinik gebracht. Zwei weitere wurden leicht verletzt und von Rettungskräften in das Troisdorfer Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.