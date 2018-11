Verkehrsunfall bei Troisdorf-Sieglar

Troisdorf-Sieglar. Drei Personen sind am späten Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der A59 bei Troisdorf-Sieglar verletzt worden. Ingesamt drei Autos waren in die Kollision verwickelt. Die Verletzten mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.11.2018

Wie die Feuerwehr der Stadt Troisdorf mitteilte, waren ein Kleintransporter sowie zwei Pkw am Verkehrsunfall auf der A59 bei Troisdorf-Sieglar beteiligt. Ein Auto hatte sich mehrfach überschlagen und lag auf dem Kopf.

Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. In dem Auto, das sich überschlagen hatte, befanden sich ein Mann und eine Frau, die mit Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren wurden.

Der Fahrer des zweiten Autos wurde ebenfalls mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Feuerwehr waren noch drei Rettungswagen und zwei Notärzte im Einsatz.