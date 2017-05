Polizeifahndung in Troisdorf

Unbekannte sind am Mittwoch in einen Friseursalon eingebrochen.

Troisdorf. In der Nacht auf Mittwoch sind Unbekannte in einen Friseursalon in Troisdorf eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

11.05.2017

In der Nacht zum Mittwoch, 10. Mai, verschafften sich Einbrecher Zugang in einen Friseursalon in Troisdorf, an der Ecke Frankfurter Straße / Am Sanderhof. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster an der Gebäuderückseite in die Räume ein.

Sie brachen einen Getränkeautomaten auf und entwendeten das Bargeld. Zudem stahlen sie Wechselgeld aus der Kasse. Die Beutesumme ist noch unbekannt.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241/5413221 entgegen.