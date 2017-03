Festnahme in Troisdorf

Troisdorf. Nachdem ein Zeuge zwei Männer der Polizei meldete, die versuchten sich zu der Fahrzeughalle des Deutschen Roten Kreuzes Zugang zu verschaffen, konnten beide kurze Zeit später gestellt werden.

Von Hannah Pfundt, 08.03.2017

Am Dienstag Nachmittag gegen 16:30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei zwei verdächtige Männer, die versuchten die Fahrzeughalle des Deutschen Roten Kreuzes an der Teutonenstraße in Troisdorf aufzubrechen. Sie hatten zuerst Fotos der Halle gemacht und danach versucht, das Tor mit Werkzeug aufzubrechen. Laut Polizeiangaben scheiterten die beiden, woraufhin der Zeuge sie zu Fuß eine Böschung in Richtung Autobahnüberführung hinauf gehen sah.

Kurze Zeit später konnten Zivilbeamte die beiden Tatverdächtigen, einen 30-Jährigen und einen 34-Jährigen aus Troisdorf, festnehmen. Auch ein großer Schraubendreher, mit dem das Duo wohl versucht hat das Tor gewaltsam zu öffnen, wurde bei ihnen sichergestellt. In Vernehmungen schwiegen die beiden Männer bisher. Gegen sie wurde wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten schweren Diebstahls eingeleitet.