Einbruch in Troisdorfer Rathaus

08.02.2017 Troisdorf. Bei einem Einbruch in das Troisdorfer Rathaus in der Nacht auf Dienstag, richteten Diebe einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Die Täter verschafften sich durch das Bürofenster Zutritt zu den Räumen und stahlen die Kaffeekasse.

Die Täter durchsuchten das Großraumbüro und brachen auf ihrer Suche nach Beute eine weitere Tür auf. Nach erster Bestandsaufnahme wurde lediglich die Kaffeekasse der Belegschaft, die zur Tatzeit wenig Geld beinhaltete, gestohlen.

Dennoch entstand durch den Einbruch ein Schaden in der Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei in Troisdorf bittet nun um Hinweise zur Tat und den unbekannten Tätern.

Alle Hinweise können unter der Nummer 02241/5413221 abgeben werden.