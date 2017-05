Einbruch in Bäckerei

Troisdorf. Bei einem Einbruch in eine Bäckerei in Troisdorf in der Sieglarer Straße haben Täter mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Die Diebe brachen die Kasse, sowie eine Schublade auf und entkamen unerkannt.

Von Laszlo Scheuch, 04.05.2017

Unbekannte Täter sind in eine Bäckerei an der Sieglarer Straße in Trosidorf eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte eine Mitarbeiterin den Einbruch am Mittwoch gegen 5.20 Uhr nachdem die Alarmanlage ausgelöst worden war. Die Täter hatten die rückwärtige Grundstücksmauer überstiegen, die Rolläden eines Fensters zu einem Lagerraum hochgeschoben und anschließend das Fenster aufgebrochen.

Im Inneren machten sie sich an der Kasse zu schaffen und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Sie brachen zudem eine Schublade auf, aus der sie einen kleinen Geldbetrag stahlen.

Hinweise an die Polizei unter 0 22 41/5 41 32 21.