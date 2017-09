Zeugen gesucht

Troisdorf. Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Sonntag versucht den Opferstock der Sankt Johannes Kirche zu knacken. Alle Versuche bleiben am Ende erfolglos.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.09.2017

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Sonntag , in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr, versucht, den Opferstock der Sankt Johannes Kirche an der Meindorfer Straße in Troisdorf aufzubrechen. Dafür warf er den Opferstock, in dem Spenden aufbewahrt werden, zunächst eine Marmortreppe hinunter. Der Kasten hielt dem jedoch stand. Die Treppenstufen aus Marmor wurden dabei allerdings beschädigt.

Für einen weiteren Versuch nahm der Täter einen Messingkerzenständer vom Altar und versuchte, den Geldeinwurf-Schacht aufzuhebeln. Auch das blieb erfolglos. Ohne Beute musste der Dieb die Kirche verlassen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei in Troisdorf bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02241 541-3221.