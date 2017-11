Vom Sprengstoffwerk zum TroPark

TROISDORF. Die Dynamit Nobel AG: Früher war sie der größte Arbeitgeber der Aggerstadt Troisdorf, die dort produzierten Sprengstoffe wurden ebenso zum Jahrhundert-Erfolg wie die spätere Kunststoff-Produktion. Es gab Explosionen im eigenen Werk und einen Skandal wegen mangelnder Arbeitssicherheit.

Von Wimmeroth, 09.11.2017

Einst war die Dynamit Nobel AG, in der Aggerstadt kurz DN genannt, der größte Arbeitgeber vor Ort. In den 50er/60er Jahren hatte die damalige Dynamit-Actien-Gesellschaft (DAG) bis zu 17 400 Mitarbeiter. „Da hingen ganze Familien dran“, erinnert sich Rainer Hardtke, der als junger Mann bei der DN eine kaufmännische Lehre absolvierte. Der Großvater brachte den Vater in die Firma und der wiederum seinen Sohn – so oder ähnlich lief es seinerzeit.

Begonnen hatte alles bereits im späten 19. Jahrhundert. Da baute die Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-Gesellschaft (RWS) auf der Troisdorfer Heide eine Zündhütchenfabrik (ZüFa). Das Werk entwickelte sich, weitere Produkte der Sorte Sprengmittel, Zünder oder Treibladungspulver kamen hinzu, und 1900 umfasste die damalige RWS bereits ein Werksgelände von 64 Hektar mit 108 Gebäuden und 1610 Mitarbeitern.

Durch die Folgen des Ersten Weltkriegs wurden die Anlagen der Pulverfabrik zurückgebaut und für die Kunststoffherstellung hergerichtet. Ab den 30er Jahren nahmen die Entwicklung und Verarbeitung von Kunststoffen, vor allem PVC, gewaltigen Aufschwung. Da kam auch die DAG ins Spiel: Diese hatte eine Firma namens Alfred Nobel und Co. gegründet, die der schwedische Industrielle und Chemiker Alfred Nobel in Hamburg für die Herstellung des Sprengstoffs Dynamit aufgebaut hatte. 1876 wurde Nobels Firma in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und hieß fortan Dynamit AG: Schon war das Kürzel DAG in der Welt.

Anfang 1931 fusionierten die DAG, die RWS und andere Sprengstoffwerke zur neuen Dynamit AG mit Sitz in Troisdorf. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die DAG in Westdeutschland wieder mit der Herstellung von Kunststoffen, Bergwerkszündern und Munition. Mit der Wiederbewaffnung der jungen Bundesrepublik Deutschland blühte die Sprengmittel- und Munitionssparte. 1959 bekam die Gesellschaft einen neuen Namen. Mit Bezug zum Unternehmensgründer Alfred Nobel firmierte man nun unter Dynamit Nobel AG.

Friedrich Flick, der schon vor dem Krieg im Aufsichtsrat saß, begann, die DAG aufzukaufen, und drängte Kleinaktionäre aus dem Unternehmen. Nach seinem Tod 1972 führte sein Sohn Friedrich-Karl Flick das Unternehmen weiter. Mitte der 60er Jahre flog dann die ZüFa in die Luft, was in der Stadt zu jeder Menge Glasbruch führte. 1965 wurde der Konzern umstrukturiert in drei Sparten: Sprengmittel, Chemikalien und Kunststoffe.

Anfang der 70er Jahre kam es dann zu einem Skandal um die PVC-Herstellung. Wegen mangelnder Arbeitssicherheit waren Arbeiter mit dem als krebserregend geltenden VC-Gas in Kontakt gekommen und erkrankten.

Im Zeichen der beginnenden Parteispendenaffäre um den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl verkaufte Friedrich-Karl Flick 1986 den Konzern für rund fünf Milliarden Mark an die Deutsche Bank. Die strukturierte wieder um, veräußerte Firmenteile oder brachte andere wiederum an die Börse. Ab 1987 firmierte dann die DN als Hüls Troisdorf AG. Auch damit war 1994 Schluss. Es erfolgte ein Verkauf an den Rütgers-Konzern, der seinerseits eine Tochter der Ruhrkohle AG ist. Die Troisdorfer Firma hieß fortan HT Tro-plast AG.

Doch auch damit war irgendwann Schluss. 2003 wurde ein Masterplan für eine Neustrukturierung erstellt, Ausgliederungen und Neugründungen folgten, und der Gedanke eines Industrie-Stadtparks kam auf Welt. 2005 kaufte die Projektmanagement GmbH, heute TroPark GmbH, die Flächen im Industrie-Stadtpark und begann mit der Weiterentwicklung zu dem Vorzeigeprojekt, als das sich das Gebiet heute zeigt. ⋌hjw