Vermisste Person

Troisdorf. Bisher war die Suche nach einer vermissten 59-jährigen Frau vergeblich. Daher ruft die Polizei in Troisdorf nun die Bevölkerung um Mithilfe auf, um die aufgrund einer neurologischen Erkrankung möglicherweise hilflose Frau zu finden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.04.2018

Seit der Nacht zu Donnerstag, 19. April, wird eine 59-jährige Frau aus Troisdorf-Altenrath vermisst. Sie leidet an einer neurologischen Erkrankung und könnte sich aktuell in hilfloser Lage befinden. Vermutlich ist sie zu Fuß in der Wahner Heide unterwegs und vermeidet den Kontakt mit Menschen.

Nachdem ihre Familie sie als vermisst gemeldet hatte, verliefen die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei, bei denen neben Absuchen in der Umgebung auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, leider ohne Ergebnis.

Foto: Polizei Troisdorf Diese 59-jährige Frau aus Troisdorf-Altenrath wird vermisst.

Die Troisdorferin ist 160 cm groß mit kräftiger Figur. Sie hat schulterlange dunkle Haare und trägt wahrscheinlich eine lange rosa Strickjacke, einen Rock und Hausschuhe.

Wer die Person sieht, wird gebeten die Polizeileitstelle unter dem Notruf 110 oder die Polizeiwache Troisdorf unter der Telefonnummer 02241/541-3221 zu informieren.