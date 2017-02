Konzert in Troisdorf

05.02.2017 TROISDORF. Der Lions Club richtet im Juli ein großes Benefizkonzert mit der Big Band der Bundeswehr in Troisdorf aus. Die Spenden werden für die Tafeln des Katholischen Vereins für soziale Dienste (SKM) und die Elterninitiative krebskranker Kinder in Sankt Augustin verwendet.

100 Jahre alt und immer weiter aktiv für bedürftige Menschen: Der am 7. Juni 1917 in Illinois/USA gegründete Lions Club arbeitet unter dem Leitgedanken „We serve – wir dienen“. Davon getragen wird auch der Lions Club Troisdorf, der zum Geburtstag der Vereinigung am 7. Juli 2017 auf dem Festplatz hinter der Troisdorfer Stadthalle ein Benefiz-Konzert mit der Big Band der Bundeswehr veranstaltet. Mit von der Partie sind auch die Lions Clubs Lohmar, Hennef, Neunkirchen-Seelscheid, Sankt Augustin, Siegburg und die Jugendorganisation Leo-Club Rhein-Sieg.

Für das Konzert wird kein Eintritt erhoben, erläuterte am Freitag der Lions Vize-Distrikt-Governor Gerhard Saidowsky. Aber es wird bei den Gästen um Spenden gebeten. Das Geld wird dann hälftig für die Tafeln des Katholischen Vereins für soziale Dienste (SKM) und die Elterninitiative krebskranker Kinder in Sankt Augustin gespendet.

Das Geld soll helfen, die „Silberinsel“ in der Kinderklinik Sankt Augustin zu unterstützen, in der mit den kranken Kindern regelmäßig gebacken und gekocht wird. Der Betrag für die Elternnitiative wird sogar noch verdoppelt durch Gelder, die bei der sogenannten Tour der Hoffnung gesammelt werden. Die Tour ist eine Good-Will-Radfahrt quer durch die Republik, bei der Spenden für die Erforschung von Kinder-Krebserkrankungen gesammelt werden.

Die Schirmherrschaft über das Konzert hat Landrat Sebastian Schuster übernommen. Das mache er nicht nur gerne, er sei sich dazu auch sicher, dass die Veranstaltung ein großer Erfolg werde. Selbst jahrelang im Ehrenamt tätig, schätze und unterstütze er auch gerne und nicht nur die Arbeit der Lions und anderer Ehrenamtler. Ohne Ehrenamt ginge nichts, „das ist ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Faktor“.

Für die Big Band der Bundeswehr machte Hauptmann Johannes Langendörfer Appetit auf „einen ganz außergewöhnlichen Abend“. Denn in diesem Jahr werde es auf der Bühne der Big Band – die kommt auf einem eigenen Lkw an – einige Veränderungen geben. „Es wird bunter, denn wir bekommen ein völlig neues Showlicht.“ Das wird designed von einem Spezialisten, der auch die Bühnenausleuchtung etwa für Sarah Connor und die Band Ramstein macht. Außerdem habe die Big Band drei neue Sänger, zwei Damen und einen Herrn. Erwarten dürfen die Gäste schließlich eine bunte Mischung aus Rock, Pop und Swing, aber keine Marschmusik, so Langendörfer weiter.

Am 7. Juli wird dann ab 18 Uhr auf dem Festplatz bereits ein Rahmenprogramm mit Beköstigung und zahlreichen Gästen und namhaften Künstlern beginnen. Ab 20 Uhr ergreift dann Bandleader Oberstleutnant Timor Oliver Chadik den Taktstock und los geht es mit der großen Pop-Show. Der Eintritt ist frei, aber es werden Spenden für wohltätige Zwecke gesammelt. (Hans-J. Wimmeroth)