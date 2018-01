Mehrparteienhaus am Frieslandring

Troisdorf. Die Feuerwehr ist am Dienstagmittag mit einem großen Aufgebot zu einem Einsatz in Troisdorf ausgerückt. In einem Mehrparteienhaus im Frieslandring in Rotter See hatte ein Rauchmelder Alarm geschlagen.

Von Alf Kaufmann, 02.01.2018

Als die Einsatzkräfte gegen 12.50 Uhr vor Ort eintrafen, war aber in der betroffenen Wohnung kein Rauch zu finden. Offenbar hatte der Rauchmelder ohne erkennbaren Grund angeschlagen. Er wurde von den Einsatzkräften demontiert.