Verbrannter Geruch in Tiefgarage

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.03.2018

Die Feuerwehr ist am Sonntagabend mit 50 Kräften zu einem Einsatz in einer Tiefgarage am Pfarrer-Kenntemich-Platz in Troisdorf ausgerückt. Nach GA-Informationen war der Grund dafür ein ausgelöster Rauchmelder.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, roch es in der Tiefgarage zwar stark verbrannt, eine Ursache konnte die Feuerwehr jedoch nicht sofort festellen. Eine Begehung des Gebäudes sowie eine Untersuchung mit einer Wärmebildkamera haben gezeigt, dass der Geruch aus einem der parkenden Wagen kam.

Da es keine Rauchentwicklung gegeben hat, deutet alles auf einen technischen Defekt hin. Die Einsatzkräfte haben den Halter des Wagens ausfindig gemacht und diesen zum Einsatzort berufen, um die Ursache weiter zu klären. Die meisten Feuerwehrleute konnten den Einsatzort frühzeitig wieder verlassen.