Fahrerin verliert Kontrolle über ihr Auto

Troisdorf. Schwer verletzt wurde am Samstagabend eine Autofahrerin in Troisdorf-Spich, nachdem sie mit ihrem Opel Corsa gegen einen Baum geprallt war.

Von Michael Wrobel und Alf Kaufmann, 24.02.2018

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Frau am Samstagabend mit ihren Fahrzeug auf der Straße Mauspfad unterwegs. In einer Linkskurve in Höhe der Einfahrt zur Sondermülldeponie verlor sie aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto geriet dabei ins Schleudern, raste zunächst über einen Grünstreifen und einen Radweg und prallte schließlich gegen einen Baum.

Die Frau wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Vorderachse ihres Kleinwagens war durch den Aufprall gebrochen, ihr Wagen erlitt damit einen Totalschaden.

Über die Identität der Frau konnte die Polizei bisher keine Angaben machen.