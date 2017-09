Brand in Oberlar

Troisdorf. Auf einem Firmengelände in Oberlar ist am Samstagvormittag Kunststoff in Brand geraten. Die Rauchsäule war von Sankt Augustin aus sichtbar und wehte in Richtung Niederkassel.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.09.2017

Das Feuer war gegen 11.40 Uhr in einem 36 Kubikmeter großen Container entstanden, der im Außenbereit des Unternehmens stand. In ihm befanden sich leicht entzündliche Plastikabfälle, die sich selbst entzündet hatten.

Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Konrolle. Zur weiteren Nachkontrolle blieb die Feuerwehr auch am frühen Nachmittag noch vor Ort.