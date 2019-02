Schwerer Unfall auf der A59

Troisdorf. Bei einem schweren Unfall mit vier Fahrzeugen auf der A59 sind am Dienstagvormittag fünf Personen verletzt worden. Ein Busfahrer war nahezu ungebremst auf einen Unfall an einem Stauende aufgefahren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.02.2019

Fünf Menschen sind am Dienstagvormittag bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 59 verletzt worden. Rund 200 Meter vor der Ausfahrt Troisdorf in Fahrtrichtung Königswinter waren gegen 9 Uhr vier Fahrzeuge - ein Reisebus, ein Lastwagen sowie zwei Autos - zusammengestoßen.

Nach Angaben der Polizei war eine Fahrerin mit ihrem Ford, in der eine vierköpfige Familie saß, zunächst an einem Stauende auf das vor ihr fahrende Handwerkerfahrzeug, einen Mercedes, aufgefahren. Wenige Augenblicke später fuhr der Bus nahezu ungebremst in die Unfallstelle. Durch die Wucht der Kollision schob der Bus die beiden Pkw weiter ineinander. Der Mercedes wurde durch den Zusammenstoß zudem auf einen davorstehenden Lastwagen geschoben.

Während der Busfahrer unverletzt blieb, wurden die beiden Fahrerinnen des Fords und des Mercedes sowie die weiteren drei Familienmitglieder bei dem Unfall verletzt und in Krankenhäuser gefahren. Vier von ihnen konnten diese nach ambulanter Behandlung kurze Zeit später wieder verlassen, wie die Polizei mitteilt. In dem Bus saßen bei dem Unfall keine Fahrgäste.

Der Reisebus und die beiden Autos wurden erheblich beschädigt und abgeschleppt. Die Autobahn wurde in Richtung Süden für kurze Zeit komplett gesperrt, während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten leitete die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.