Feuerwehreinsatz

Troisdorf. Bei Schweißarbeiten ist am Samstagmittag ein VW Bus in einer Troisdorfer Werkstatt in Brand geraten. Rund 25 Feuerwehrkräfte rückten daraufhin aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.08.2018

Der Bulli hatte auf einer Hebebühne in einer Halle in Spich an der Belgischen Allee gestanden, als er bei Schweißarbeiten Feuer fing. Geistesgegenwärtig griffen die Anwesenden zu Pulverlöscher und Wasserschlauch und konnten den Brand so schnell selbst löschen, bevor die alarmierte Feuerwehr eintraf.

Die 25 Feuerwehrleute unter Leitung von Brandrat Hartwig Vogt konnten sich so lediglich auf Nachlöscharbeiten beschränken. Nachdem die Kräfte die Einsatzstelle kontrolliert hatten, konnten sie auch schon wieder abrücken.