Feuerwehreinsatz in Troisdorf

TROISDORF. Die Feuerwehr war am Dienstagmorgen bei Silver-Plastic in Troisdorf-Oberlar im Einsatz. Ein Brand bei der Firma für Kunststoffverpackungen hatte die Wehrleute auf den Plan gerufen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.12.2018

17 Einsatzkräfte, darunter sieben Feuerwehrleute und zehn Rettungshelfer, sind am Dienstag gegen 9.15 Uhr in die Produktionshalle der Firma Silver-Plastic an die Godesberger Straße nach Troisdorf-Oberlar ausgerückt. Wie die Feuerwehr der Stadt mitteilt, hatte ein sogenannter Folienabriss in einer Extruder-Maschine dort einen Brand verursacht.

Den Mitarbeitern gelang es, das Feuer schnell zu löschen, durch die starke Rauchentwicklung zogen sie sich allerdings eine leichte Rauchvergiftung zu. Zur Kontrolle wurden sie mit insgesamt vier Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die herbeigerufene Feuerwehr musste nur noch die Einsatzstelle kontrollieren und die Halle entrauchen. Um 10.30 Uhr war der Einsatz beendet.