Bahnstrecke zeitweise gesperrt

Die Bahnbrücke an der Mendener Straße in Troisdorf wird abgerissen.

Troisdorf. Die Bahn will die Beeinträchtigungen für den Bahnverkehr während der Baumaßnahmen zur Streckenverlängerung der S 13 so gering wie möglich halten. Für Auto- und Radfahrer ist eine dauerhafte Umleitung vorgesehen.

Von Dominik Pieper, 09.05.2017

Der Abriss und Neubau der Bahnbrücke an der Mendener Straße in Friedrich-Wilhelms-Hütte wirkt sich sowohl auf den Straßen- als auch auf den Schienenverkehr aus. Nach einer Mitteilung der Bahn wird eine dauerhafte Umleitung über Willy-Brandt-Ring und Uferstraße während der rund einjährigen Bauzeit eingerichtet. Von der Sperrung betroffen ist ebenfalls der Rad- und Gehweg auf der Mendener Straße. Fahrradfahrer werden über den Siegradweg umgeleitet.

Wie berichtet, wird die Brücke wegen des Ausbaus der Bahnstrecke abgerissen und neu gebaut; die Arbeiten haben am Montag begonnen. Es ist die erste große Baumaßnahme in Troisdorf für die S 13, die entlang der rechtsrheinischen Strecke bis Oberkassel verlängert wird. "Der überwiegende Teil der Arbeiten erfolgt ohne Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs", so ein Bahnsprecher auf Anfrage. "Gelegentlich ist es aus Sicherheitsgründen notwendig, die Strecke für gewisse Arbeiten zu sperren. Diese Sperrungen beschränken sich auf ein notwendiges Minimum und sind überwiegend an den Wochenenden." Man werde über Sperrungen und Bahnersatzverkehr frühzeitig informieren.