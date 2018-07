Weltkriegsbomben in der Region

Troisdorf. Der Kampfmittelräumdienst musste zwei Weltkriegsbomben in Troisdorf entschärfen. Hunderte Anwohner mussten dazu ihre Häuser verlassen. Zuvor war eine 250-Kilo-Bombe in Rheinbach entschärft worden.

Von Dominik Pieper, Dieter Hombach , Axel Vogel und Hanjo Wimmeroth, 20.07.2018

Im Troisdorfer Stadtteil Friedrich-Wilhelms-Hütte wurden am Freitagabend zwei britische Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Gegen 19.40 Uhr am Abend meldete der Kampfmittelräumdienst die erfolgreiche Entschärfung der jeweils fünf Zentner schweren Blindgänger.

Die beiden 250 Kilogramm schweren Bomben lagen im Abstand von 500 Metern auf einem Feld am Ende der Roncallistraße gegenüber der Einmündung zur Fritz-Erler-Straße. Dort soll gebaut werden. Bei einer routinemäßigen Untersuchung fielen die explosiven Altlasten auf. Hinweise auf die Fundorte ergeben sich zum Beispiel durch Luftbilder aus Kriegstagen. Der Kampfmittelräumdienst war seit Freitagmittag vor Ort.

Die Experten legten zunächst Sperrgebiete fest. Im Umkreis von 300 Metern müsse alles geräumt werden, so Wolfgang Wolf vom Kampfmittelräumdienst. In diesem Radius befinden sich teilweise Wohnhäuser. Feuerwehrleute und städtische Mitarbeiter klapperten ab 16.30 Uhr mit Listen jedes einzelne Haus ab, um die Bewohner zum Verlassen aufzufordern. „Wir bitten Sie, die Aufforderungen der Einsatzleitung in Ihrem eigenen Interesse unbedingt zu befolgen“, hieß es in einem Aufruf der Stadt Troisdorf. Doch die Aktion verlief weitgehend reibungslos und routiniert. Ganze Familien packten ihre Sachen zusammen und fuhren mit dem Auto davon. Für die Zeit der Evakuierung hatte die Stadt Troisdorf eine Sammelstelle die Sporthalle der Gesamtschule „Am Bergeracker“ eingerichtet. 1100 Anwohner waren von der Evakuierung betroffen.

Das Sperrgebiet umfasste zudem einen Teil der A59, der ab 18 Uhr gesperrt wurde. In Richtung Bonn ab der Ausfahrt Spich und in Richtung Köln ab dem Autobahndreieck Sankt Augustin war alles dicht. Schon kurz nach Beginn der Entschärfungsarbeiten kam es auf der A59 und A565 zu Staus.

Am Fundort verlaufen Gasleitungen

Experten hatten sich zuvor mit Vertretern der Stadt und weiteren Einsatzkräften beraten. Nicht nur die A59 und die Evakuierung der 1100 Anwohner wurden besprochen: In der Nähe der Bombenfundorte verlaufen Gasleitungen.

Sollte eine Bombe explodieren, könnte eine Gasleitung durch Druckwellen, die durchs Erdreich fließen beschädigt werden.

Bombenfund auch in Rheinbach

Fotos von den Entschärfungsarbeiten in Rheinbach Foto: Axel Vogel Am Vormittag ist in Rheinbach Weltkriegsbombe entschärft worden.

Foto: Axel Vogel Hinter der Schaufel sieht man die Bombe, die am Freitag in Rheinbach gefunden wurde.

Foto: Hanjo Wimmeroth Wolfgang Wolf (links) und Fritz Pütz vom Kampfmittelräumdienst an der Roncallistraße in Troisdorf.

Foto: Axel Vogel Mehrere Einsatzkräfte sind in Rheinbach vor Ort.

Foto: Axel Vogel Am Vormittag ist in Rheinbach Weltkriegsbombe entschärft worden.



Bereits am Vormittag war in Rheinbach Weltkriegsbombe entschärft worden. Die Bombe wurde nach GA-Informationen bei Bauarbeiten am Freitagmorgen gefunden. Die 250-Kilogramm schwere Bombe wurde gegen 9.40 Uhr bei den Ausschachtungsarbeiten eines Kanals am Wolbersacker entdeckt. In der ersten Alarmierung war sogar eine 500-Kilo-Bombe vermutet worden. Bei der Entschärfung, die etwa 45 Minuten dauerte, gab es um den Fundort einen Evakuierungsradius von 300 Metern. Davon betroffen waren der dortige Obi-Baumarkt und die Firma Obstbau Krings.

Die Entschärfung begann gegen 12.15 Uhr, konnte gegen 13 Uhr beendet werden und wurde von Michael Daenecke geleitet, einem Experten des Kampfmittelräumdienstes Kerpen.

Für die Dauer der Entschärfungsarbeiten wurde in besagtem Umkreis von 300 Metern die Landstraße zwischen Rheinbach und Meckenheim (L158) sowie die Rheinbacher Umgehungsstraße B266 gesperrt.