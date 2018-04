Schwerer Diebstahl

Bienen in einem Bienenstock.

TROISDORF. Bienenvölker im Wert von 1000 Euro haben unbekannte Täter von einer Wiese in Troisdorf-Müllekoven entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.04.2018

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 17.50 Uhr, vier Bienenvölker von einer Streuobstwiese in Troisdorf-Müllekoven gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Hobbyimker mehrere Stöcke auf der Wiese an der Straße "Die große Heerstraße" aufgestellt und durch einen 1,6 Meter hohen Maschendrahtzaun vor Diebstahl geschützt. Vergebens: Die Unbekannten durchschnitten den Zaun und transportierten die Völker mitsamt ihrer hochwertigen Dadantbeuten (Bienenwohnungen) ab.

Laut Polizei sind die Völker insgesamt 1000 Euro wert. Hinweise nehmen die Ermittler unter 02241/5413221 entgegen.