Mitarbeiter gefesselt

Dieser Supermarkt in Troisdorf wurde am späten Montagabend überfallen.

Troisdorf. Die Polizei ermittelt nach einem brutalen Überfall auf einen Supermarkt in Troisdorf. Die schwer bewaffneten Täter fesselten zwei Mitarbeiter und flohen mit ihrer Beute. Die Ermittler fahnden nun nach fünf Männern.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.03.2018

Mehrere bewaffnete Täter haben in der Nacht zu Dienstag einen Supermarkt in Troisdorf-Sieglar überfallen. Wie die Polizei mitteilte, verließen um kurz vor Mitternacht zwei Mitarbeiter des Marktes an der Spicher Straße das unbeleuchtete Gebäude durch einen Nebeneingang, als mit Sturmhauben maskierte Männer auf sie zukamen und sie bedrängten.

Mit ihren Pistolen und Gewehren drängten sie den 64-jährigen Sicherheitsmann und den 31 Jahre alten Marktmitarbeiter zurück in das Geschäft. Die Angreifer fesselten den 64-Jährigen an Händen und Füßen, einer der Täter bewachte ihn im Vorraum. Die anderen Räuber gingen mit den an den Händen gefesselten 31-Jährigen in den Tresorraum, wo sie Wertfächer für die Kasseneinsätze aufbrachen und Geld entnahmen. Außerdem öffneten sie Gitterboxen, in denen Zigaretten gelagert waren und verpackten diese in Plastikbeutel. Um vom Tatort zu fliehen, nahmen die Täter dem 31-Jährigen die Autoschlüssel ab und fuhren mit dessen schwarzen BMW Kombi in unbekannte Richtung davon.

Die beiden Mitarbeiter, die gefesselt im Supermarkt zurückgelassen wurden, konnten telefonisch die Polizei alarmieren. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Tätern ein und konnte mit Hilfe eines Hubschraubers auch den leerstehenden Fluchtwagen im Bereich des Oberlarer Platzes auffinden. Zeugenangaben zufolge sollen die Flüchtigen an dem Parkplatz das Fahrzeug geweschselt haben. Sie sollen ihre Flucht mit einem hellen Fahrzeug, vermutlich einem VW-Bus, fortgesetzt haben.

Die beiden Opfer wurden bei dem Überfall leicht verletzt, mussten jedoch nicht ärztlich versorgt werden.

Die Fahndung nach den Tätern lief bislang erfolglos. Die Ermittler fahnden nach insgesamt fünf Männern, die alle dunkel gekleidet waren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241/5413221 entgegen.