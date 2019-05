Vorfall in Troisdorf

Am Mittwochabend griff ein betrunkener Mann Rettungsasstistenten an. (Symbolbild)

Troisdorf. Am Mittwochabend griff ein betrunkener Mann Rettungsasstistenten an. Diese waren zuvor zu einer leblosen Person nach Troisdorf gerufen worden.

Von general-aanzeiger-bonn.de, 02.05.2019

Am Mittwoch wurde der Rettungsdienst gegen 19 Uhr wegen einer leblosen Person zur Flachtenstraße in Troisdorf gerufen. Laut Zeugen sollte ein Mann regungslos auf der Straße liegen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schrieb, wurde der Mann sofort aggressiv und randalierte als die Rettungsassistenten ihn ansprachen.

Mehrfach versuchte er die Helfer zu schlagen und anzuspucken. Diese konnten ausweichen und blieben unverletzt. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab 2,1 Promille.

Der Täter wurde als 31-Jähriger ohne festen Wohnsitz identifiziert. Er musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen wurde eingeleitet.