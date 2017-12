Feuerwehreinsatz in der Nacht

In der Nacht zum 10. Dezember rettete die Feuerwehr in Troisdorf einen Mann aus einer Baugrube.

Troisdorf. Feuerwehr und Polizei hatten in der Nacht zum Sonntag einen Einsatz in der Troisdorfer Larstraße. Ein älterer Mann war in eine Baugrube gefallen. Er stand unter Alkoholeinfluss.

Von general-anzeiger-bonn, 10.12.2017

Kurz vor 2 Uhr am frühen Sonntagmorgen wurden in Troisdorf Feuerwehr und Polizei alarmiert. Dort war ein Senior, der laut Angaben der Polizei offenbar betrunken war, in eine Baugrube gestürzt.

Für die Rettungskräfte war der Einsatz nach kurzer Zeit beendet. Sie halfen dem Mann aus seiner misslichen Lage und brachten ihn in ein Krankenhaus.