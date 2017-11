Unfall in Troisdorf

Troisdorf. Ein 20-jähriger Troisdorfer ist mit dem Fahrrad am Samstagabend in falscher Richtung in den Kreisverkehr gefahren und mit einem Auto zusammengestoßen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.11.2017

Am Samstagabend gegen 21.45 Uhr ist ein 20-jähriger Troisdorfer mit seinem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr an der Blücherstraße eingebogen.

Daraufhin steß er mit dem entgegenkommenden Pkw einer 47-jährigen Troisdorferin zusammen. Glücklicherweise wurde bei dem

Unfall niemand verletzt, an beiden beteiligten Fahrzeugen entstand lediglich ein Sachschaden.

Nachdem die Polizeibeamten bei dem 20-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 0,86 Promille. Dem jungen Mann wurde daraufhin auf der Polizeiwache in Troisdorf eine Blutprobe entnommen.