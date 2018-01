Sachschaden und Verfahren als Konsequenz

Troisdorf/Lohmar. Gleich zwei Mal musste die Polizei am Donnerstag aufgrund von betrunkenen Autofahrern ausrücken. Sowohl eine 67-jährige Autofahrerin, als auch ein 54-jähriger Motorrollerfahrer verursachten in angetrunkenem Zustand Unfälle.

Von Monika Wimmeroth, 19.01.2018

Zweimal musste die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis am Donnerstag wegen alkoholisierter Fahrzeugführer ausrücken. Am Nachmittag gegen 15 Uhr meldete eine 59-jährige Mazda-Fahrerin, dass in einer Engstelle auf der Siegstraße in Troisdorf-Bergheim ein entgegenkommender Fiat ihren Außenspiegel beschädigte. Die Fahrerin des schwarzen Fiats fuhr einfach weiter und pralltet mit ihrem Auto auch noch die Fassade eines Eckhauses. Die 59-Jährige hatte sich das Kennzeichen gemerkt, sodass die Polizei den Wohnort der flüchtigen Autofahrerin ermitteln konnte.

An der Wohnanschrift in Niederkassel trafen die Beamten die 67-jährige Fahrerin in ihrem Auto sitzend und stark alkoholisiert an. Sie musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ob sie im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, ist noch unklar. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf mehr als 1000 Euro. Außerdem stellten die Beamten an dem schwarzen Fiat einen Schaden im Frontbereich fest, der bislang keinem Unfallort zugeordnet werden konnte. Die 67-Jährige erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und der Verkehrsunfallflucht.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Abend gegen 21.45 Uhr in Lohmar. Ein 54-jähriger Motorrollerfahrer war mit seinem Gefährt aus Richtung Ortsmitte auf den Kreisverkehr an der Hauptraße in Höhe Aulgasse/Bachstraße zugefahren und ohne abzubremsen in den Kreisel eingefahren, wo er mit der Mittelbebauung kollidierte und stürzte. Er blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes leisteten Unfallzeugen Erste Hilfe.

Der Gestürzte wurde beim Eintreffen der Polizei bereits ärztlich im Rettungswagen behandelt und konnte bislang keine Angaben zum Unfall machen. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei ermittelt nicht nur wegen der Trunkenheitsfahrt gegen den Mann aus Sankt Augustin, sondern auch, weil das Versicherungskennzeichen am Roller eigentlich für ein anderes Fahrzeug ausgestellt war.