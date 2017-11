Mehrere Geldscheine auf der Fahrbahn

Troisdorf-Spich. Ein 24-jähriger Belgier hat in der Nacht zu Sonntag einen recht eigentümlichen Unfall in Troisdorf gebaut. Das Verhalten des Mannes nach dem Crash sowie weitere Indizien brachten die Polizei auch noch auf eine andere Fährte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.11.2017

Der Unfall hat sich laut Polizeiangaben in der Nacht zu Sonntag gegen 3.10 Uhr auf der Haupstraße (B8) Ecke Belgische Alle in Troisdorf-Spich ereignet. Ein 24-jähriger Belgier ist mit seinem silbernen Fiat Punto in Richtung Köln unterwegs gewesen und wurde offenbar zunächst von der geänderten Verkehrsführung auf der Hauptstraße (B8) überrascht.

Wegen einer Baustelle ist die Straße an dieser Stelle eigentlich nur einspurig in Richtung Troisdorf befahrbar – der Mann missachte allerdings die Umleitung durch das Gewerbegebiet und fuhr nach GA-Informationen in verkehrter Richtung in die temporäre Einbahnstraße. Ein aufgeschütteter Kieshaufen beendete die Fahrt des 24-Jährigen jedoch abrupt. Der Mann überschlug sich mit seinem Fahrzeug.

Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, fehlte von dem Fahrer allerdings jede Spur. Dafür waren am Unfallort mehrere Zehn-, 20- und 50-Euro-Scheine auf der Straße verteilt. Ein Zeuge meldete dann einen Mann, der sich mehrere hundert Meter entfernt zwischen parkenden Transportern versteckt hielt. Dabei handelte es sich tatsächlich um den Besitzer des Fiat Punto.

Foto: Alf Kaufmann

Die Polizei Siegburg stellte noch an Ort und Stelle weitere Ermittlungen an. Der Belgier habe im Verdacht gestanden, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Die Polizei durchsuchte das Einsatzgebiet zwar noch mit einem Spürhund, konnte den Verdacht jedoch nicht erhärten. Ein Alkoholtest fiel negativ aus. Weiter Informationen sind aktuell nicht bekannt.