Ausfall der Beleuchtung

Am Mittwochmorgen hielten keine Züge in Troisdorf. (Symbolfoto)

Troisdorf. Reisende in Troisdorf mussten sich am frühen Morgen auf Behinderungen einstellen. Zeitweise haben am Bahnhof keine Züge gehalten. Grund war ein Ausfall der Bahnsteigbeleuchtung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.12.2017

Am Troisdorfer Bahnhof ist am Mittwochmorgen die Bahnsteigbeleuchtung ausgefallen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, haben zwischenzeitlich daher keine Züge in Troisdorf gehalten. Reisende sollten auf Busse umsteigen. Von Siegburg fuhr die Linie 501 nach Troisdorf, die Buslinie 506 fährt ab Friedrich Wilhelmshütte und die Linien 503 und 508 fahren ab Spich Richtung Troisdorf.

Gegen kurz vor acht Uhr konnte die Störung behoben werden und Züge wieder ohne Einschränkungen fahren und halten.