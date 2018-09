Polizei sucht Zeugen

TROISDORF. Am Amselweg in Troisdorf ist ein dort geparkter BMW im Wert von rund 30.000 Euro gestohlen worden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.09.2018

Ohne Spuren zu hinterlassen, wurde in der Zeit zwischen Freitag und Dienstag ein schwarzer BMW der 3er-Serie in Troisdorf gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stand das Fahrzeug in einem Wohngebiet am Amselweg in Troisdorf-Kriegsdorf. Der Besitzer des rund 30.000 Euro teuren Autos entdeckte den Diebstahl am Dienstag gegen 11 Uhr. Besonderes Merkmal des BMW mit dem Kennzeichen SU-KG###: rot lackierte Bremssättel.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/5413221 entgegen.