Protest gegen AfD-Parteitag in Troisdorf

Troisdorf. Das Bündnis Bunter Rhein-Sieg-Kreis demonstriert am Samstag gegen den AfD-Landesparteitag in Troisdorf. Die Stadt sperrt zum Protest die Kölner Straße.

Die letzten Vorbereitungen für die Kundgebung gegen den AfD-Landesparteitag am Samstag, 4. März, laufen. Das Bündnis Bunter Rhein-Sieg-Kreis, dem sich Parteien, Gewerkschaften und kirchliche Gruppen angeschlossen haben, will von 10 bis 13.30 Uhr vor dem Rathaus mit Reden, Musik und Infoständen ein Bürgerfest feiern – als Gegenentwurf zum Parteitag der Rechtspopulisten, die am Wochenende in der Stadthalle Kandidaten für die Bundestagswahl aufstellen. Die Kölner Straße, die zwischen Stadthalle und Rathaus liegt, ist deshalb für den Verkehr gesperrt, teilte die Stadt mit.

Der Verkehr wird am Samstag von 7 bis 22 Uhr zwischen Mülheimer Straße und Ravensberger Weg umgeleitet; auch Buslinien sind betroffen. Rund um die Stadthalle in der Kronenstraße besteht Halteverbot. Der Troisdorfer Werner Habegger, der im Januar via Facebook zu einem wesentlichen Initiator der Veranstaltung wurde, hält das nicht für optimal: Schließlich sollte die Kundgebung erst auf dem Festplatz an der Stadthalle stattfinden. „Der Raum, der uns jetzt zur Verfügung steht, ist etwas beengt. Aber was soll's – ich mache das Ganze ja nicht, um mich mit Behörden zu streiten, sondern um gegen die AfD zu demonstrieren“, so Habegger. „Es soll ein buntes, friedliches Bürgerfest werden.“

Nach Auffassung der Stadt lassen sich Parteitag und Gegendemonstration nun besser voneinander trennen; zudem sollen Festplatz und Stadthalle nicht an verschiedene Veranstalter vergeben werden, hieß es. Fast zeitgleich mit der Verlegung des Bürgerfests vor das Rathaus kam laut Habegger dann aber die Zusage von Bürgermeister Klaus-Werner Jablonski, bei der Kundgebung als Redner aufzutreten. Dessen Partei, die CDU, und die FDP hatten zuvor ihre Teilnahme abgesagt: Die Kundgebung werte die Rechtspopulisten erst auf. Warum Jablonski teilnimmt? „Weil er Bürgermeister der Stadt ist und die Gelegenheit nutzen möchte, zu den Bürgern zu sprechen“, sagte seine Sprecherin Bettina Plugge auf Anfrage.

Eröffnet wird die Rednerliste am Samstag vom Troisdorfer Grünen Robert Wendt, der die Kundgebung ursprünglich angemeldet hatte; daneben sind unter anderem der SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Hartmann, Horst Becker (Grüne), Sven Schlesinger (Linke), Wolf Roth (Piraten), Patrick Ehmann (Diakonie) und Judith Gövert (DGB) vorgesehen. Den musikalischen Rahmen bilden unter anderem eine afrikanische Trommelgruppe und Klaus der Geiger. Zu den Unterstützern der Veranstaltung gehören auch Flüchtlingsinitiativen und kirchliche Organisationen wie der Kreiskatholikenrat und die evangelische Kirchengemeinde Troisdorf.

Alle sind vereint unter dem Dach des Bündnisses Bunter Rhein-Sieg-Kreis, der bereits 2016 eine Anti-AfD-Demo in Siegburg durchgeführt hat. Sie gilt als Blaupause. Dennoch sei es schwierig, die Beteiligung an der Troisdorfer Kundgebung abzuschätzen, so Mit-Organisator Mario Dahm (Jusos). „In Siegburg gingen wir erst von 300 Personen aus, am Ende waren es deutlich mehr.“ Bei Politik, Kirchen und Gewerkschaften sei die Resonanz im Vorfeld ähnlich groß wie in Siegburg, abgesehen vom Fernbleiben von CDU und FDP.