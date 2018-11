Fahrer soll bei Rot gefahren sein

TROISDORF. Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Montagmorgen auf dem Willy-Brandt-Ring in Troisdorf zwei Verletzte gefordert. Der Unfallverursacher soll über Rot gefahren sein, in der Folge kollidierte er frontal mit einem anderen Pkw.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.11.2018

Zwei Verletzte hat am Montag gegen 6.30 Uhr ein Unfall auf dem Willy-Brandt-Ring in Troisdorf gefordert. Wie die Polizei mitteilt, war ein 47-jähriger Troisdorfer mit seinem Pkw in Richtung Siegburg unterwegs, als er laut Zeugen in Höhe der Einmündung zur Nelson-Mandela-Straße bei roter Ampel in den Einmündungsbereich fuhr. In der Folge stieß er frontal mit dem Wagen eines 64-Jährigen aus Siegburg zusammen, der aus Richtung Siegburg kommend vorfahrtberechtigt nach links in die Nelson-Mandela-Straße abbiegen wollte. Der 47-Jährige wurde durch den Unfall in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Schwerverletzte kam wie der ebenfalls verletzte Siegburger mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Die Polizei leitete den Verkehr um. Die beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000.