Polizei sucht roten Golf

Troisdorf. Bei einem Unfall in Niederkassel ist am Mittwochvormittag ein Paketbote angefahren worden. Die Autofahrerin flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Von Stephan Werschkull, 23.08.2018

Ein Paketzusteller ist am Mittwoch in Niederkassel angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, fand der Unfall auf der Martin-Buber-Straße statt. Gegen 10:20 wollte der Paketzusteller die Straße hinunterlaufen, da es keinen Gehweg an dieser Stelle gibt. Ein vorbeifahrender roter Golf traf ihn mit dem Seitenspiegel am Rücken. Die Fahrerin des Autos hielt kurz an und entfernte sich dann zügig. Die Polizei bittet deshalb jetzt um Hinweise unter der Telefonnummer: 02241 541-3221.