Auf dem Weg zum Einsatz

Ein Polizeiwagen ist in Troisdorf mit einem Fahrzeug kollidiert (Symbolbild).

Troisdorf. Auf der Fahrt zu einem Polizeieinsatz in Niederkassel kollidierte in der Nacht zu Sonntag ein Streifenwagen auf einer Kreuzung mit dem Auto eines 44-jährigen Troisdorfers. Die Beamten waren auf dem Weg zu einer Schlägerei.

Von Marcel Dörsing, 21.01.2018

Die Beamten seien um 0.33 Uhr zu einer Schlägerei in Niederkassel gerufen worden, berichtet die Polizei. Einer der Kontrahenten sollte dabei ein Messer bei sich geführt haben.

Wie die Polizei weiter berichtet, seien daher aus Troisdorf zwei Streifenwagen nach Niederkassel entsandt worden. Einer der Streifenwagen fuhr auf der Hauptstraße aus Troisdorf kommend mit Blaulicht in Richtung Spich. An der Kreuzung zur Josef-Frank-Straße kam es dann zum Zusammenstoß. Laut den Beamten hat ein 44-jähriger Fahrer aus Troisdorf die Vorfahrt des unter Blaulicht fahrenden Streifenwagens missachtet, als er aus der Josef-Frank-Straße links auf die Hauptstraße einbog.

Durch die Kollision sei zwar ein hoher Sachschaden entstanden, verletzt worden, sei aber niemand. Herumfliegende Fahrzeugteile beschädigten zudem ein weiteres Fahrzeug, welches die Hauptstraße in Richtung Troisdorf befuhr. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde laut Polizei festgestellt, dass der 44-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Am Ort der Schlägerei, zu dem die Polizisten unterwegs waren, habe die Besatzung des zweiten Streifenwagen keine Personen mehr angetroffen.