Beamter rettet sich mit Sprung zur Seite

Troisdorf. In der Nacht zu Mittwoch ist ein betrunkener Autofahrer vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat dabei beinahe einen Beamten angefahren. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte sich der Polizist retten.

Von Michael Lehnberg, 13.12.2017

Ein offensichtlich betrunkener Autofahrer ist in der Nacht zu Mittwoch vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat einen Polizisten in Gefahr gebracht. Die Beamten der Polizeiwache Troisdorf hatten eine Verkehrskontrollstelle auf dem Willy-Brandt-Ring in Höhe Mendener Straße eingerichtet. Durch einen Anhalteposten in Leuchtbekleidung wurden die Fahrzeuge mit einem beleuchteten Anhaltestab und einer Handlampe angehalten.

Der Fahrer eines Ford Mondeo, der laut Polizei gegen 0.45 Uhr in Richtung Siegburg mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, sollte ebenfalls kontrolliert werden. Der 40-jährige Autofahrer fuhr jedoch mit unverminderter Geschwindigkeit auf den 45-jährigen Beamten zu. Der konnte nur durch einen Sprung in den Grünstreifen verhindern, dass er von dem Wagen erfasst wurde. Die Polizeikelle wurde noch durch das Auto getroffen. Der Polizist blieb unverletzt.

Eine Streifenwagenbesatzung verfolgte den Wagen. Nach etwa einem Kilometer hielt der Fahrer auf einem Parkplatz in Höhe Canisiusstraße an und flüchtete zu Fuß. Die Beamten stellten ihn schon nach wenigen Metern. Der 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er hat derzeit keinen festen Wohnsitz. Der Alkoholtest ergab 1,8 Promille. Zudem räumte er ein, Kokain genommen zu haben. Das Fahrzeug hatten im Verwandte überlassen. Es wurde sichergestellt.